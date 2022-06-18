ABD Başkanı Biden, gazetecilere el sallarken bisikletten düştü

İHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 18:08
<p>ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü. </p>

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düştü. 

<p>O anlar, gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi...</p>

O anlar, gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi...

<p>ABD Gizli Servis Ajanları gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden’ın ayağa kalkmasına yardım etti. </p>

ABD Gizli Servis Ajanları gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşen 79 yaşındaki Başkan Biden’ın ayağa kalkmasına yardım etti. 

<p>Biden iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti. Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. </p>

Biden iyi olduğunu ifade ederken, ayakkabılarının bisiklet pedallarına sıkıştığını belirtti. Biden’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 

Joe Biden bisiklet ABD

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