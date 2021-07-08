<p>ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.</p>
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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

<p>ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı&nbsp; 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.&nbsp;</p>
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ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı  'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. 

<p>Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih&nbsp; Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.&nbsp;</p>
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Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih  Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. 

<p>1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.&nbsp;</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x82jw48?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x82jw48?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>
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1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. 

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