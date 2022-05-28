ABD'de 'silahlar dışında' yasaklanan on tuhaf şey

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:03
<p>New York'ta bir süpermarkette, 15 Mayıs Pazar günü 18 yaşındaki Payton Gendron tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.</p> <p>Kendisini "beyaz üstünlükçü" olarak tanımlayan saldırgan, saldırının bir bölümünü sosyal medya uygulaması Twitch'te canlı yayınladı. Saldırı, bir "iç terör eylemi" olarak tanımlandı. Polis, vurulan 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtti.</p>

New York'ta bir süpermarkette, 15 Mayıs Pazar günü 18 yaşındaki Payton Gendron tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kendisini "beyaz üstünlükçü" olarak tanımlayan saldırgan, saldırının bir bölümünü sosyal medya uygulaması Twitch'te canlı yayınladı. Saldırı, bir "iç terör eylemi" olarak tanımlandı. Polis, vurulan 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtti.

<p>BBC'ye göre, ABD'de yılda yaklaşık 40 bin kişi ateşli silahlarla öldürülüyor; bu rakama intiharlar da dahil. Buna rağmen, ABD silah yasaları diğer ülkelere kıyasla oldukça rahat. Ancak ABD'nin silahlardan çok daha az zararlı görünen bir dizi başka şeyi yasaklama konusundaki tutumu göz önüne alındığında durum daha da tuhaf hale geliyor.</p> <p><strong>İşte, ABD'de 'silahlar dışında' yasaklanan on tuhaf şey:</strong></p>

BBC'ye göre, ABD'de yılda yaklaşık 40 bin kişi ateşli silahlarla öldürülüyor; bu rakama intiharlar da dahil. Buna rağmen, ABD silah yasaları diğer ülkelere kıyasla oldukça rahat. Ancak ABD'nin silahlardan çok daha az zararlı görünen bir dizi başka şeyi yasaklama konusundaki tutumu göz önüne alındığında durum daha da tuhaf hale geliyor.

İşte, ABD'de 'silahlar dışında' yasaklanan on tuhaf şey:

<p><strong>SANDVİÇ DÜKKANI ÖNÜNDE KORNA ÇALMAK</strong></p> <p>Arkansas, Little Rock'ta saat 21.00'den sonra bir sandviç dükkanının önünde veya soğuk içeceklerin servis edildiği herhangi bir yerde kornaya basmak yasa dışıdır.</p>

SANDVİÇ DÜKKANI ÖNÜNDE KORNA ÇALMAK

Arkansas, Little Rock'ta saat 21.00'den sonra bir sandviç dükkanının önünde veya soğuk içeceklerin servis edildiği herhangi bir yerde kornaya basmak yasa dışıdır.

<p><strong>SEKS OYUNCAKLARI</strong></p> <p>Georgia, Sandy Springs yasaları, "İnsan genital organlarının uyarılması için tasarlanan veya pazarlanan herhangi bir cihazın müstehcen malzeme olduğunu" beyan eder ve yasaklar. 2016 yılında, yasağa itiraz etmek için bir girişimde bulunulmuş olsa da başarılı olunamadı. Buna karşın aynı bölgede 21 yaşından büyük herkes evinde silah bulundurabilir.</p>

SEKS OYUNCAKLARI

Georgia, Sandy Springs yasaları, "İnsan genital organlarının uyarılması için tasarlanan veya pazarlanan herhangi bir cihazın müstehcen malzeme olduğunu" beyan eder ve yasaklar. 2016 yılında, yasağa itiraz etmek için bir girişimde bulunulmuş olsa da başarılı olunamadı. Buna karşın aynı bölgede 21 yaşından büyük herkes evinde silah bulundurabilir.

<p><strong>OYUNCAK SİLAHLAR </strong></p> <p>Geçen yıl ateşli silah taşıma yasal yaşını 21'den 18'e indiren bir yasa tasarısının onaylandığı Kansas'ta çocukların oyuncak silah edinmeleri yasak. </p>

OYUNCAK SİLAHLAR 

Geçen yıl ateşli silah taşıma yasal yaşını 21'den 18'e indiren bir yasa tasarısının onaylandığı Kansas'ta çocukların oyuncak silah edinmeleri yasak. 

<p><strong>BRIE PEYNİRİ</strong></p> <p>ABD hükümeti, 2004 yılında aldığı bir kararla ABD'ye ithal edilen veya ABD'de satılan 60 günün altındaki peynirlerin pastörize süt ile yapılması gerektiğini belirten bir yasa çıkardı. Bu yasa ile Brie dahil birçok peynir çeşidi yasaklandı.</p>

BRIE PEYNİRİ

ABD hükümeti, 2004 yılında aldığı bir kararla ABD'ye ithal edilen veya ABD'de satılan 60 günün altındaki peynirlerin pastörize süt ile yapılması gerektiğini belirten bir yasa çıkardı. Bu yasa ile Brie dahil birçok peynir çeşidi yasaklandı.

<p><strong>YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI</strong></p> <p>California'daki Carmel'de, sokaklarda 2 inçten [5.08 cm.] yüksek topuklu ayakkabılarla yürümek için özel izne ihtiyaç vardır.</p>

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI

California'daki Carmel'de, sokaklarda 2 inçten [5.08 cm.] yüksek topuklu ayakkabılarla yürümek için özel izne ihtiyaç vardır.

<p><strong>HAVYAR</strong></p> <p>ABD hükümeti 2005 yılında Beluga havyarını sürdürülemez bir şekilde üretildiği gerekçesiyle yasakladı. Aynı yıl ABD'de çok sayıda kayıpla sonuçlanan en az dört büyük silahlı saldırı yaşandı.</p>

HAVYAR

ABD hükümeti 2005 yılında Beluga havyarını sürdürülemez bir şekilde üretildiği gerekçesiyle yasakladı. Aynı yıl ABD'de çok sayıda kayıpla sonuçlanan en az dört büyük silahlı saldırı yaşandı.

<p><strong>VEJETARYEN ÜRÜNLERE "ET" DEMEK</strong></p> <p>ABD'nin bazı eyaletlerinde vejetaryen burgerleri "hamburger" veya "sosis" olarak etiketlemek yasa dışıdır. Ancak ABD'nin birçok eyaletinde ruhsatsız silah taşımak yasaldır.</p>

VEJETARYEN ÜRÜNLERE "ET" DEMEK

ABD'nin bazı eyaletlerinde vejetaryen burgerleri "hamburger" veya "sosis" olarak etiketlemek yasa dışıdır. Ancak ABD'nin birçok eyaletinde ruhsatsız silah taşımak yasaldır.

<p><strong>NETFLIX ŞİFRESİ PAYLAŞMAK</strong></p> <p>Tennessee eyaleti, 2011'den itibaren Netflix, iTunes, Spotify ve diğer hizmetlerde oturum açma bilgilerini paylaşmayı yasakladı.</p>

NETFLIX ŞİFRESİ PAYLAŞMAK

Tennessee eyaleti, 2011'den itibaren Netflix, iTunes, Spotify ve diğer hizmetlerde oturum açma bilgilerini paylaşmayı yasakladı.

<p><strong>KÜBA PUROLARI</strong></p> <p>Tüm purolar içinde dünyanın en iyileri unvanına sahip olan Küba puroları 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından yasaklandı. Sıkı bir puro müptelası olduğu bilinen Kennedy'nin Küba ticaret ambargosunu yürürlüğe sokmadan önce 1200 adet puro stokladığı biliniyor. Her ne kadar Başkan Barack Obama kısıtlamaları biraz gevşetmiş olsa da ABD'de Küba puroları satmak ve satın almak hala yasa dışıdır.</p>

KÜBA PUROLARI

Tüm purolar içinde dünyanın en iyileri unvanına sahip olan Küba puroları 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından yasaklandı. Sıkı bir puro müptelası olduğu bilinen Kennedy'nin Küba ticaret ambargosunu yürürlüğe sokmadan önce 1200 adet puro stokladığı biliniyor. Her ne kadar Başkan Barack Obama kısıtlamaları biraz gevşetmiş olsa da ABD'de Küba puroları satmak ve satın almak hala yasa dışıdır.

<p><strong>SARHOŞKEN PARAŞÜTLE ATLAMAK</strong></p> <p>Bunun son derece adil bir yasak olduğu söylenebilir...</p>

SARHOŞKEN PARAŞÜTLE ATLAMAK

Bunun son derece adil bir yasak olduğu söylenebilir...

ABD Yasak Havyar

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