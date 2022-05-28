BBC'ye göre, ABD'de yılda yaklaşık 40 bin kişi ateşli silahlarla öldürülüyor; bu rakama intiharlar da dahil. Buna rağmen, ABD silah yasaları diğer ülkelere kıyasla oldukça rahat. Ancak ABD'nin silahlardan çok daha az zararlı görünen bir dizi başka şeyi yasaklama konusundaki tutumu göz önüne alındığında durum daha da tuhaf hale geliyor.

İşte, ABD'de 'silahlar dışında' yasaklanan on tuhaf şey: