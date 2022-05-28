ABD'de 'silahlar dışında' yasaklanan on tuhaf şey
New York'ta bir süpermarkette, 15 Mayıs Pazar günü 18 yaşındaki Payton Gendron tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.
Kendisini "beyaz üstünlükçü" olarak tanımlayan saldırgan, saldırının bir bölümünü sosyal medya uygulaması Twitch'te canlı yayınladı. Saldırı, bir "iç terör eylemi" olarak tanımlandı. Polis, vurulan 13 kişiden 11'inin siyah olduğunu belirtti.
BBC'ye göre, ABD'de yılda yaklaşık 40 bin kişi ateşli silahlarla öldürülüyor; bu rakama intiharlar da dahil. Buna rağmen, ABD silah yasaları diğer ülkelere kıyasla oldukça rahat. Ancak ABD'nin silahlardan çok daha az zararlı görünen bir dizi başka şeyi yasaklama konusundaki tutumu göz önüne alındığında durum daha da tuhaf hale geliyor.
İşte, ABD'de 'silahlar dışında' yasaklanan on tuhaf şey:
SEKS OYUNCAKLARI
Georgia, Sandy Springs yasaları, "İnsan genital organlarının uyarılması için tasarlanan veya pazarlanan herhangi bir cihazın müstehcen malzeme olduğunu" beyan eder ve yasaklar. 2016 yılında, yasağa itiraz etmek için bir girişimde bulunulmuş olsa da başarılı olunamadı. Buna karşın aynı bölgede 21 yaşından büyük herkes evinde silah bulundurabilir.
KÜBA PUROLARI
Tüm purolar içinde dünyanın en iyileri unvanına sahip olan Küba puroları 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy tarafından yasaklandı. Sıkı bir puro müptelası olduğu bilinen Kennedy'nin Küba ticaret ambargosunu yürürlüğe sokmadan önce 1200 adet puro stokladığı biliniyor. Her ne kadar Başkan Barack Obama kısıtlamaları biraz gevşetmiş olsa da ABD'de Küba puroları satmak ve satın almak hala yasa dışıdır.
Video Haberler
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
- 'Ürün desteğinden memnun değiliz, rakam hiç değişmedi'
- Bakkaldan hırsızlık görüntüleri kamerada
- 'Gelip görsünler...'
- Sıcak hava asfaltı eritti
- Erdoğan Azerbaycan'a gitti
- Eşi tarafından öldürülen Rojda toprağa verildi
- 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı sürüyor
- Yerel hayvan koruma görevlileri yetiştiriliyor
- Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Gökçek'e kötü haber
- Zamlı alkol fiyatları yayımlandı
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Erdoğan'a kötü haber