<p>Dünyanın en zengin insanı ABD’li ünlü girişimci Jeff Bezos, sosyal medya hesabından şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz’da uzaya çıkacağını açıkladı.<br></p>
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Dünyanın en zengin insanı ABD’li ünlü girişimci Jeff Bezos, sosyal medya hesabından şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz’da uzaya çıkacağını açıkladı.

<p>Ünlü girişimci ve Amazon’un kurucusu Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurucusu olduğu Blue Origin şirketinin aracıyla 20 Temmuz’da uzaya yolculuk yapacağını ifade etti.<br></p>
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Ünlü girişimci ve Amazon’un kurucusu Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurucusu olduğu Blue Origin şirketinin aracıyla 20 Temmuz’da uzaya yolculuk yapacağını ifade etti.

<p><strong>"5 YAŞIMDAN BERİ HAYALİMDİ"</strong></p><p>Bezos, yaptığı paylaşımda "<strong>Beş yaşımdan beri hayalim uzaya seyahat etmekti. 20 Temmuz'da kardeşimle o yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera</strong>" ifadelerini kullandı.<br></p>
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"5 YAŞIMDAN BERİ HAYALİMDİ"

Bezos, yaptığı paylaşımda "Beş yaşımdan beri hayalim uzaya seyahat etmekti. 20 Temmuz'da kardeşimle o yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera" ifadelerini kullandı.

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