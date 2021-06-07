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"5 YAŞIMDAN BERİ HAYALİMDİ"

Bezos, yaptığı paylaşımda "Beş yaşımdan beri hayalim uzaya seyahat etmekti. 20 Temmuz'da kardeşimle o yolculuğa çıkacağım. En iyi arkadaşımla en büyük macera" ifadelerini kullandı.

