<p>TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaşmıştı.</p>
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TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaşmıştı.

<p>Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'ın kanalda ödül almasının ardından kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Kırmızı Oda dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya hakkında Survivor'da konuştu.</p>
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Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'ın kanalda ödül almasının ardından kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Kırmızı Oda dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya hakkında Survivor'da konuştu.

<p>Survivor son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuştu.</p><p>Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili yorum yaparken, Erkan Petekkaya meselesine de girdi. Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, <strong>"Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara</strong><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"></span><strong>"</strong> diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.</p>
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Survivor son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuştu.

Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili yorum yaparken, Erkan Petekkaya meselesine de girdi. Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.

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