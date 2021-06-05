<p>Dün akşam TV8 ekranında yayımlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verildi.&nbsp;</p>
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Dün akşam TV8 ekranında yayımlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verildi. 

<p>Kırmızı Oda dizisinde rol alan oyuncu Erkan Petekkaya ise Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.<br></p>
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Kırmızı Oda dizisinde rol alan oyuncu Erkan Petekkaya ise Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.

<p>"UTANIYORUM SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN"</p><p>Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "<strong>Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh"</strong> ifadelerini kullandı.</p>
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"UTANIYORUM SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullandı.

<p>Petekkaya, kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi. Oyuncu, sosyal medyada gündem olmasının ardından yeni bir paylaşımda bulunarak kendisine "Sarhoşsun galiba" yorumu yapanlara cevap verdi.&nbsp;</p>
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Petekkaya, kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi. Oyuncu, sosyal medyada gündem olmasının ardından yeni bir paylaşımda bulunarak kendisine "Sarhoşsun galiba" yorumu yapanlara cevap verdi. 

<p>Petekkaya yaptığı paylaşımda, "Bu da benim yanıtımdır tüm olanlara. Ve montajda bize katlanan gizli kahramanlar. Sarhoş yazıyorlar. Yahu yuh. Ayıp çok ayıp. Ne sarhoşu. Çok ayıp. İzlediğinizi bir sarhoş mu yaptı? Yuh ayıp çok ayıp. Bence sizin kafanız allak bullak" dedi.<br></p>
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Petekkaya yaptığı paylaşımda, "Bu da benim yanıtımdır tüm olanlara. Ve montajda bize katlanan gizli kahramanlar. Sarhoş yazıyorlar. Yahu yuh. Ayıp çok ayıp. Ne sarhoşu. Çok ayıp. İzlediğinizi bir sarhoş mu yaptı? Yuh ayıp çok ayıp. Bence sizin kafanız allak bullak" dedi.

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