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Petekkaya yaptığı paylaşımda, "Bu da benim yanıtımdır tüm olanlara. Ve montajda bize katlanan gizli kahramanlar. Sarhoş yazıyorlar. Yahu yuh. Ayıp çok ayıp. Ne sarhoşu. Çok ayıp. İzlediğinizi bir sarhoş mu yaptı? Yuh ayıp çok ayıp. Bence sizin kafanız allak bullak" dedi.

