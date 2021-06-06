<p>TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaşmıştı.</p>
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TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaşmıştı.

<p>Paylaşımını kısa sürede silen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak "Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın" ifadelerini kullanıp geri adım atmıştı.</p>
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Paylaşımını kısa sürede silen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak "Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın" ifadelerini kullanıp geri adım atmıştı.

<p><strong>"FAZLA İLERİ GİTTİM"</strong></p><p>Petekkaya, TV100'e yaptığı açıklamada fazla ileri gittiğini ve kendini daha iyi anlatması gerektiğini belirterek, "Fazla ileri gitmişim, daha düzgün anlatabilirdim. Bu olmaz, bizim çocuklarımız var. Türk Hava Yolları'nın tuvaletinde mastürbasyon yapmış bir adam bu. Hiçbir görevli bu olayın peşine düşmedi. Daha sonra karşımıza şarkıcı olarak çıktı. Elbette cinsel tercihine saygımız var" dedi.</p>
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"FAZLA İLERİ GİTTİM"

Petekkaya, TV100'e yaptığı açıklamada fazla ileri gittiğini ve kendini daha iyi anlatması gerektiğini belirterek, "Fazla ileri gitmişim, daha düzgün anlatabilirdim. Bu olmaz, bizim çocuklarımız var. Türk Hava Yolları'nın tuvaletinde mastürbasyon yapmış bir adam bu. Hiçbir görevli bu olayın peşine düşmedi. Daha sonra karşımıza şarkıcı olarak çıktı. Elbette cinsel tercihine saygımız var" dedi.

<p><strong>"ACUN'UN SUÇU"</strong></p><p><strong>Söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Petekkaya, şöyle konuştu:</strong></p><p>Bir yayıncı kuruluş ödül verdiği kişiye dikkat etmeliydi ama şunu belirtmem lazım, söyleyeceklerimi sert söylemişim. Haklıyken haksız duruma düşmüşüm. Bu Acun'un suçu. Kanala laf ediyorum ama kanal Acun'un kendi adıyla özdeşleştiği için laf ona gidiyor.</p>
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"ACUN'UN SUÇU"

Söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Petekkaya, şöyle konuştu:

Bir yayıncı kuruluş ödül verdiği kişiye dikkat etmeliydi ama şunu belirtmem lazım, söyleyeceklerimi sert söylemişim. Haklıyken haksız duruma düşmüşüm. Bu Acun'un suçu. Kanala laf ediyorum ama kanal Acun'un kendi adıyla özdeşleştiği için laf ona gidiyor.

<p><strong>"ACUN'DAN DEĞİL, İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"</strong></p><p>Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim.</p>
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"ACUN'DAN DEĞİL, İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim.

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