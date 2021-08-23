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Polis, Kavran ve Zorlu Y.'nin başta olmak üzere diğer zanlıların, kendi aralarındaki para trafiğini de mercek altına aldı. Söz konusu zanlılar arasında yaklaşık 26 milyon liralık bir para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin de ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelere kaçırılıp, buradaki koleksiyoncularla müzayede evlerinde açık arttırma usulü satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı. Zorlu Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.