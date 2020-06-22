Verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtan dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in zayıflama sırrı ortaya çıktı.
Verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtan dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Geçirdiği değişimle adından söz ettiren Adele'in 'Sirt food' diğer adıyla 'Sirtüin' diyetini uyguladığı öğrenildi.
Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren İngiliz şarkıcı Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti.
45 kilo verdiği söylenen Adele'in nasıl zayıfladığı ise merak konusu olmuştu.
32 yaşındaki şarkıcının İngiltere'de ünlü iki diyetisyen tarafından oluşturulan 'Sirt food' (Sirtüin) diyetini uyguladığı öğrenildi.
SIRT FOOD DİYETİ NEDİR?
Sirtüin diyeti adını birçok canlı türünde bulunan bir protein sınıfı olan sirtüinden alıyor. Bu diyet, sirtuin proteinlerinin harekete geçmesini ve zayıflama genini aktive ediyor.
21 günlük ve 2 fazdan oluşan bir süreç içeren diyet, uygulanmaya başlandığı ilk haftadan itibaren enerji seviyesini arttırmayı ve yağ yakımını hızlandırmayı teşvik ediyor.
Şarkıcıya yakın bir kaynak ise, Adele'in zayıflamasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
Elbette başka faktörler de var ama Adele'in ABD'li antrenör Harley Pasternak'tan aldığı tüyolar çok işe yaradı. Lady Gaga ona Harley'in ne kadar iyi olduğunu söyledi ve Adele'e onunla irtibat kurmasını tavsiye etti. Pasternaki, haftada beş kez 35'er dakikalık karın, kalça ve kollar için sıkılaştırıcı egzersiz yaptırdı.
Adele, sabahları yeşil sebze suyu içer ve ardından spor yapardı. Genelde sabah üçe ya da akşam dörde kadar bir şey yemezdi, yani aralıklarla çok fazla oruç tutardı.
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