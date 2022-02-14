Adnan Oktar'dan kaçanlar The Times'a konuştu

GRUBA KADINLARI ÇEKMEKLE GÖREVLİ "ASLANLAR" KONUŞTU

Öte yandan, Sunday Times’a konuşan grubun ‘aslanlar’ olarak bilinen erkek üyelerinden biri olan Şahin, kendilerinin daha fazla kadını gruba çekmekle görevlendirildiklerini aktardı. Oktar’ın sayesinde lüks kıyafetler giyinen ve dış görünüşüne özen gösteren Şahin kısa sürede yakışıklılığı ile kadınlar için bir ‘yem’ haline geldi.

Kendisine ve diğer ‘aslanlara’ alışveriş merkezlerinde veya kafelerde nasıl takılacağını ve oradaki kadınlarla nasıl sohbet edeceğini ve onlara bir mankenlik ajansı için nasıl teklif götürülmesi gerektiğinin anlatıldığını aktardı.

Bu düzene ‘turnike sistemi’ adı verildiğini ve yıllar içinde sayısız kadının bu şekilde tarikata getirildiğini belirtti.