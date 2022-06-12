AFAD'tan gelen 'hayati uyarı bildirimi' sosyal medyada gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 16:49
<p>AFAD telefonlara son dakika olarak hayati uyarı bildirimi attı.</p> <p>Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi. </p>

AFAD telefonlara son dakika olarak hayati uyarı bildirimi attı.

Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi. 

<p>Gönderilen uyarı sonrası yurttaşların '#afad' etiketiyle yaptığı paylaşımlar Türkiye gündeminde 1. sırada yer aldı.</p>

Gönderilen uyarı sonrası yurttaşların '#afad' etiketiyle yaptığı paylaşımlar Türkiye gündeminde 1. sırada yer aldı.

<p>Sosyal medyada, "Savaş çıktı sandım", "Kalp krizi geçiriyordum", “Siren ve titreşimle bu çağrıyı yollamak kimin fikriydi cidden?” yorumları yapıldı.</p>

Sosyal medyada, "Savaş çıktı sandım", "Kalp krizi geçiriyordum", “Siren ve titreşimle bu çağrıyı yollamak kimin fikriydi cidden?” yorumları yapıldı.

<p>Bazı sosyal medya kullancıları ise bildirimin kendilerine gelmemesine sitem etti.</p>

Bazı sosyal medya kullancıları ise bildirimin kendilerine gelmemesine sitem etti.

<p>Bildirimle birlikte gelen sesin endişe yarattığını söyleyen kullanıcılar 'afad' etiketini kullanarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.</p> <p><strong>İşte o tepkilerden bazıları;</strong></p>

Bildirimle birlikte gelen sesin endişe yarattığını söyleyen kullanıcılar 'afad' etiketini kullanarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

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