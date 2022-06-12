Son dakika: AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'

12 Haziran 2022 Pazar, 15:07

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) cep telefonu kullanıcılarına "Hayati Uyarı Bildirimi" gönderdi.

Bildirimde, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

Bildirim sonrası, Twitter'da "AFAD" en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

'Hayati Uyarı Bildirimi' ülkelerin yetkili kurumları tarafından cep telefonu ya da akıllı cihazlara gönderilen bir uyarı türüdür.

Apple; bu bildirim türünü şöyle açıklıyor:

* Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar

* Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar

* Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar

* AMBER uyarıları (America's Missing: Broadcast Emergency Response)

* Kamu Güvenliği Uyarıları (AMBER uyarıları ve Kamu Güvenliği tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz)

- Hükümet Uyarıları özelliği yalnızca desteklenen operatörlerin SIM kartları ile kullanılabilir. Apple Watch'unuzun bu uyarıları alabilmesi için bir Wi-Fi ağına bağlı olması veya iPhone'unuzun da bunları alabiliyor olması ve yakınınızda bulunması gerekir. iPhone'unuz yakında olmasa bile Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) veya sonraki Apple Watch modellerinde, desteklenen operatörler tarafından sunulan bir hücresel planı kullanarak bu uyarıları alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için operatörünüzle irtibat kurun.