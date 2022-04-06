Ağız ve diş bakımı nasıl olmalı? İşte önemli ayrıntılar

Prof. Dr. Yumuşhan Günay, ağız sağlığı için doğru bilinen ve sıkça yapılan yanlışları şu şekilde değerlendirdi:

“Dişler ne kadar çok sert fırçalanırsa, o kadar iyi temizlenir şeklinde bir düşünce var. Dişlerin çok sert ve aşındırıcı bir şekilde fırçalanması, dişlerin iç kısımlarını aşınmadan ve çürümeden koruyan diş minesinin aşındırabilir ve dişlerinize zarar verebilir."