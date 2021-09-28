Ahmet Nur Çebi, bu akşam oynanacak Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu
"Sakatlıklarımızın yarıdan daha fazlası darbelerden kaynaklanıyor. Malatyaspor maçını izlerken canım yandı. Sonraki maçlarda da bakıyorum nasıl bir meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir merak ediyorum. Sakatlıklar da bitecek. Sivasspor maçını da dışarıda oynamamızı gerektirecek bir durum yok."
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