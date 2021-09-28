Ahmet Nur Çebi, bu akşam oynanacak Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu

"Beni ne motive ediyor? Şampiyonlar Ligi'nde top koşturacağız. Geldiğimizde ekonomisi bitmiş kulübü yönetebilir hale getirdik. Kendi özünden gelmiş bir hoca ile başarılı olmak. Bunlar motive ediyor. Bizim bitmeyen bir muhalif kesimimiz var."

