Ahmet Nur Çebi, milli futbolcu Kaan'ı getiremediklerini söyledi

YAYIN GELİRLERİ

"Yayıncı kuruluşla kontratlarda yaptığınız hatalar yıllarca size zarar verir. Hata demeyelim ama bu kontratlar baştan eksik yapılmış. Bazı şeyler önemsenmemiş ama başınıza gelince sizin lehinize bir şey yok. Bu kontratlar daha sağlıklı yapılmalıydı. Kendi Süper Lig A.Ş'mizi kurmadıktan sonra bu yayın işleri daha çok sıkıntı olur. Bu işin zaman ihtiyacı var. Eğer, kulüpler (dört büyük kulüpler) kendi maçlarını yayınlamak isterse ve yayıncı kuruluşla sözleşme bitmeden hazırlıklarını yaparlar, sözleşme bitince ihaleye çıkmadan kendi dekoderlerini satarlar ve yayınlarlar ama bu hemen ve bugün karar verilecek bir şey değil. Bir yıl sonrası için bugünden bir karar alabilirsiniz.

Federasyon başkanlığını hiç bir şekilde düşünmüyorum. Şu anda bir başkanımız var zaten."