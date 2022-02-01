AKP 'kriz yok' dedi: Yurttaşlar en büyük sorunu açıkladı
Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını ve halkın AKP'ye güveninin devam ettiğini savunan AKP MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, işsizlik konusundaki şikâyetlerin de gerçeği yansıtmadığını ve asıl meselenin "iş beğenmeme" olduğunu söylemişti.
Sorgun, sözlerini şöyle sürdürmüştü.
"Bu süreçten olumsuz etkilenmedik demek, kafamıza kuma gömmek olur ama Türkiye’de bir kriz yok. Biz, şunu biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki özelliği benim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız, Allah’tan başka kimseden korkmaz. Bir de bir konuda sonuna kadar çalışır. Sonra da tevekkül eder. Ekonomik alanda da bu böyle. Herkesi değerlendirmeye çalışır. Sonuçta bir karar verir ve yoluna devam eder. Farklı cephelerde mücadele veriyoruz, bu ne ile olur? Ekonomiyle olur. Kriz varsa biz pandemi sürecinde insanlara nasıl destek verdik? Tarihin en yüksek konut alımını yaptık. Sıfır araç alımı için 3 ay 6 ay sonrasına vatandaşa gün veriliyor”
Mart 2022 tarihinden itibaren koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılar yurttaşın cebini zorlarken seçmenlere "Sizce, Türkiye’nin ‘Koronavirüs’ dışında en önemli sorunu nedir?" diye soruldu.
"Ekonomi / hayat pahalılığı / yoksulluk" diyenlerin oranı yüzde 67,9, işsizlik diyenlerin oranı ise 5,6 olarak görüldü.
“Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri” yüzde 4,4 ile üçüncü sırada yer aldı.
Seçmenlere "Sizce CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı önümüzdeki seçimde yeni partilerin katılımıyla genişlemelidir?" diye de soruldu.
CHP'li seçmenlerin yüzde 77,5'luk kısmı 'evet' derken, İYİ Partili yurttaşların da yüzde 81,4'ü 'evet' dedi.
Ortalama bakıldığında ise yüzde 53,5'luk dilim Millet İttifakı'nın genişlemesi gerekiğini düşünüyor.
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