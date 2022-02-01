AKP 'kriz yok' dedi: Yurttaşlar en büyük sorunu açıkladı

Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını ve halkın AKP'ye güveninin devam ettiğini savunan AKP MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, işsizlik konusundaki şikâyetlerin de gerçeği yansıtmadığını ve asıl meselenin "iş beğenmeme" olduğunu söylemişti.

Sorgun, sözlerini şöyle sürdürmüştü.

"Bu süreçten olumsuz etkilenmedik demek, kafamıza kuma gömmek olur ama Türkiye’de bir kriz yok. Biz, şunu biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki özelliği benim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız, Allah’tan başka kimseden korkmaz. Bir de bir konuda sonuna kadar çalışır. Sonra da tevekkül eder. Ekonomik alanda da bu böyle. Herkesi değerlendirmeye çalışır. Sonuçta bir karar verir ve yoluna devam eder. Farklı cephelerde mücadele veriyoruz, bu ne ile olur? Ekonomiyle olur. Kriz varsa biz pandemi sürecinde insanlara nasıl destek verdik? Tarihin en yüksek konut alımını yaptık. Sıfır araç alımı için 3 ay 6 ay sonrasına vatandaşa gün veriliyor”