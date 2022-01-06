Erdoğan'dan AKP'lilere 'seçim' talimatı: 'Kürt meselesi' deyip uyardı

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün milletvekilleriyle yaptığı görüşmeyi ele aldı.

Selvi bugünkü "Erdoğan’dan kritik mesajlar" başlıklı yazısında, Erdoğan’ın AKP’li vekillere seçim uyarısında bulunduğunu belirtti.

Toplantıda genel olarak gündemin ekonomiye dair olduğunu söyleyen Selvi, Erdoğan’ın "2023 seçimlerine hazırlıklı olun. Çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre yoğunlaştırın” dediğini aktardı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Erdoğan ile milletvekillerinin kahvaltısında tahmin edileceği üzere en çok üzerinde durulan nokta ekonomiye ilişkin gelişmeler oluyor. Milletvekilleri, döviz kurundaki gerilemeden dolayı memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Döviz kurundaki düşüşün piyasalara olumlu yansımalarını paylaşıyorlar. Ama yılbaşından itibaren gelen zamların olumlu havaya zarar verdiğinin altını çiziyorlar. Döviz yükselirken gelen artışların, dövizin düşmesine rağmen inmediğini ifade ediyorlar.

YENİ MODELİ ANLATIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni ekonomi politikalarının doğru olduğunu, taviz verilmeden sürdürüleceğini anlatıyor. 'Düşük faizi, yatırımı, büyümeyi, istihdamı önceleyen yeni ekonomi politikalarını sürdürmekte kararlıyız. Bu politikaların olumlu sonuçları bir süre sonra alınmaya başlanacak. Yeni ekonomi politikasını uygulamaya koyduğumuz andan itibaren dövizde yaşanan tersine süreç de bu konuda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Biz düşük faiz, yüksek büyüme olarak tarif ettiğimiz yeni ekonomik modelden taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bundan taviz vermememiz gerekiyor. Yeni modelin ilk sonuçlarını almaya başladık. İnşallah iyi olacak. Bundan hiç şüphem yoktur. Bizim bu modeli anlatmamız lazım. Sizden de bu modeli anlatmanızı istiyorum. Yeni ekonomi modelini anlatın' diyor.

2023’E KİLİTLENİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile görüşmesinde erken seçim beklentilerinin de önünü kesen açıklamalar yapıyor. 'Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimlerine kilitlenmemiz lazım. 2023 seçimlerine hazırlıklı olun. Çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre yoğunlaştırın. Bizim sürekli olarak sahada olmamız lazım' diyor. Erdoğan 2023 seçimlerini Türkiye açısından bir dönüm noktası olarak görüyor. Yerel seçimler 2024’te yapılacak olmasına rağmen belediye başkanlarına da 2023 seçimlerine hazırlıklı olun demedi mi?

KÜRT MESELESİ

AK Parti, Kürt meselesinin çözümünde çok önemli ilerlemeler sağladı. Bölge milletvekillerinden bu gerçeğin altını çizip Kürtlerle ilişkileri daha da geliştirecek bir dil teklifi geliyor. 'Kürt meselesinde daha özenli bir dil kullanılsın' deniliyor. Erdoğan da özenli dil kullanılsın önerilerini dikkatle dinliyor."