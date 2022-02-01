AKP seçmeninden Erdoğan'a zam isyanı

Yaşanan tepkilerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik tarifelerini yeniden düzenleneceğini açıklayarak, ''Elektrik faturalarında aylık tüketim kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi.

Ancak bu düzenlemenin faturaları ne kadar etkileyeceği merak konusu oldu.