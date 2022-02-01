AKP seçmeninden Erdoğan'a zam isyanı

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 11:23
AKP seçmeninden Erdoğan'a zam isyanı

Metropoll Araştırma tarafından yayımlanan son anket sonuçları, AKP seçmeninin elektrik zammına itiraz ettiğini ortaya koydu.

AKP seçmeninden Erdoğan'a zam isyanı

Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranı sonrası faturaların önceki döneme göre üç katına çıkması tepkileri ve protestoları beraberinde getirdi. 

AKP seçmeninden Erdoğan'a zam isyanı

Yaşanan tepkilerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik tarifelerini yeniden düzenleneceğini açıklayarak, ''Elektrik faturalarında aylık tüketim kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. 

Ancak bu düzenlemenin faturaları ne kadar etkileyeceği merak konusu oldu.

AKP seçmeninden Erdoğan'a zam isyanı

YURTTAŞLAR ZAMMI YÜKSEK BULUYOR

Elektrik zammına ilişkin Metropoll Araştırma tarafından yayımlanan son anket sonuçları, yurttaşların elektrik zamlarına nasıl baktığını ortaya koydu.

Buna göre, Türkiye’de yurttaşların yüzde 79’u zammı yüksek bulduğunu söyledi.

AKP seçmeninden Erdoğan'a zam isyanı

AKP SEÇMENİ TEPKİLİ

Bu oran AKP’li seçmen için yüzde 65,9 iken, MHP’de yüzde 77,3’ü buldu.

CHP’li seçmenin yüzde 86,1’i “zam oranı beklediğimizden yüksek” derken, İYİ Partililerin yüzde 89,9’u da aynı görüşü belirtti.

HDP’li seçmenin yüzde 82,3’ü de zammı yüksek bulduğunu belirtti.


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