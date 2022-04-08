Kararsızlardan Cumhur İttifakı'na kötü haber! Anket sonuçlarında dikkat çeken tablo

Ekonomik krizin seçmen davranışları üzerindeki etkisine dair de konuşan Aksoy, “Kriz, iktidardan temel kopuşu neden sağlamıyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Geride bırakılan 18-19 yıl içerisinde AKP herkesin düşündüğünden daha büyük bir seçmen aidiyeti yarattı. Muhalif blokta belki anlaşılması zor olan bölümlerden bir tanesi bu. İkinci olarak çok büyük bir üye yapma başarısı var. Yaklaşık 11 milyon üyesi var. Onlarda da oluşmuş güçlü bir aidiyet var. Üçüncüsü Refah Partisi gibi bir geleneğin üzerine oturuyor. Dolayısıyla daha o tabanın kemik oyunu da her daim koruyor. Dördüncüsü de tek başına bir ekonomik kriz insanların seçiminde belirleyici olmuyor. Bu DSP’de bu yaşandı ama DSP, AKP örgütlülüğüyle iktidara gelmemişti.”