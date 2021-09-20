AKP'ye anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında
Yapılan ankete göre, “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun, kararsızlar dağıtılmadan önceki sonucu şu şekilde:
'AKP', yüzde 23.7. ‘CHP', yüzde 18.2. ‘Kararsızım', yüzde 17.8. ‘İYİ Parti' yüzde 11.1. ‘HDP', yüzde 9.7. ‘Oy kullanmayacağım', yüzde 9.2. ‘MHP', yüzde 6.4. ‘DEVA Partisi', yüzde 1.4. ‘Diğer' yüzde 1.1. ‘Gelecek Partisi', yüzde 0.7. ‘Saadet Partisi', yüzde 0.7.
Bu tabloları değerlendiren Selçuki, şu ifadeleri kullandı:
"Üç temel sonuç var burada. Birincisi, AK Parti'deki düşüş trendi devam etti. Kararsızlar dağıtıldığında da göreceğiz, bizim anketlerimizde ilk defa AK Parti, 2002 oy oranının altına indi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir artış ve İYİ Parti'de bir azalma olduğunu görüyorum ama birbirini dengeliyor"
"Birçok sebebi var ama temel sebebi, artan hayat pahalılığı ve enflasyonun, özellikle gıda fiyatları üzerinde bir türlü söndürülememesi. Eylül 2020'den itibaren ekonomik beklentinin tamamen olumsuza dönmesiyle AK Parti'nin oylarındaki düşüş başladı. ‘Kararsızlar'a geçenler, bir türlü muhalefete geçemiyor"
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