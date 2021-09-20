AKP'ye anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında

Bu tabloları değerlendiren Selçuki, şu ifadeleri kullandı:

"Üç temel sonuç var burada. Birincisi, AK Parti'deki düşüş trendi devam etti. Kararsızlar dağıtıldığında da göreceğiz, bizim anketlerimizde ilk defa AK Parti, 2002 oy oranının altına indi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir artış ve İYİ Parti'de bir azalma olduğunu görüyorum ama birbirini dengeliyor"