Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı: Sanatçının köpeği Lucy, olan biteni uzaktan izledi
Akrep Nalan’ın 13 yıllık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki ‘ablam iyi değil’. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık" dedi.
AKREP NALAN KİMDİR?
Akrep Nalan, 26 Nisan 1954 tarihinde Ankara Yenimahalle'de dünyaya geldi. Asıl adı Füsun Nalan Açın'dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda başladı daha sonra ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı.
1972-1980 tarihleri arasında Karamancı Demir Çekme Fabrikası'nda, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası'nda ve İnterfarma Anonim Şirketi'nde muhasebecilik yaptı.
"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.
Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı.
1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı.
İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.
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