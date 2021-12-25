Aksoy araştırmanın anketini canlı yayında paylaştı: Erdoğan'ı harekete geçirecek AKP-CHP farkı
Aksoy, “Kararsızlar dağıtılmadan verilen yanıtlara göre AKP, yüzde 26.7’de kalıyor. CHP ise ikinci sırada 24,5 ile yer alıyor. HDP ise 9,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise hata payının yüzde 3 oluşu göz önünde bulundurularak CHP’nin oyu yüzde 28,7’ye yükseliyor. Çok uzak olmayan bir geçmişte iki parti arasındaki farkın iki kata yakın olduğunu görüyorduk. Bu yüzde 2’ye kadar geriledi. Yüzde 2’nin de altına düştüğü oluyor" dedi.
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