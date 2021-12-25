Aksoy araştırmanın anketini canlı yayında paylaştı: Erdoğan'ı harekete geçirecek AKP-CHP farkı

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 10:01
Aksoy araştırmanın anketini canlı yayında paylaştı: Erdoğan'ı harekete geçirecek AKP-CHP farkı

Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, TELE 1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu '5. Boyut' programına konuk oldu.

Ertan Aksoy canlı yayında, 'Türkiye Gündemi 2021 51. Hafta' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Aksoy araştırmanın yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapıldığını söyledi.

Aksoy araştırmanın anketini canlı yayında paylaştı: Erdoğan'ı harekete geçirecek AKP-CHP farkı

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna gelen yanıtları paylaşan Aksoy, AKP ile CHP arasındaki puan farkının 2'nin altına indiğine dikkat çekti.

Aksoy araştırmanın anketini canlı yayında paylaştı: Erdoğan'ı harekete geçirecek AKP-CHP farkı

Aksoy, “Kararsızlar dağıtılmadan verilen yanıtlara göre AKP, yüzde 26.7’de kalıyor. CHP ise ikinci sırada 24,5 ile yer alıyor. HDP ise 9,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise hata payının yüzde 3 oluşu göz önünde bulundurularak CHP’nin oyu yüzde 28,7’ye yükseliyor. Çok uzak olmayan bir geçmişte iki parti arasındaki farkın iki kata yakın olduğunu görüyorduk. Bu yüzde 2’ye kadar geriledi. Yüzde 2’nin de altına düştüğü oluyor" dedi.

Aksoy araştırmanın anketini canlı yayında paylaştı: Erdoğan'ı harekete geçirecek AKP-CHP farkı

"YÜZDE 7'YE ÇEKİLMEZSE MHP BARAJ ALTI"

Aksoy, MHP'nin yüzde 10 olan baraj altının yüzde 7'ye indirilmemesi durumunda baraj altı kalacağına dikkat çekti.

Aksoy araştırmanın anketini canlı yayında paylaştı: Erdoğan'ı harekete geçirecek AKP-CHP farkı

Aksoy şunları söyledi:

"Bu artış seçmeninde somut bir dönüşüm yaratmadı. HDP’nin oyunun ne olacağını seçime çok yakın anlayabiliriz. Muhalif seçmen HDP’ye yükleniyor. HDP’yi barajın üzerinde çok net görebiliriz. MHP bütün araştırmalarda baraj yüzde 7’ye çekilmezse baraj altında kalıyor.


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