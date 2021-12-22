HDP ile görüşen Karamollaoğlu: Seçime yaklaşıyoruz
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, "Parlamento mutlaka aktif olmalıdır. Seçime yaklaşıyoruz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ile Buldan ortak basın açıklaması düzenledi.
“SEÇİME YAKLAŞIYORUZ”
Karamollaoğlu, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, “Son zamanlardaki gelişmeleri, özellikle de ekonomideki fikirlerimizi dile getirdik, getirdiler. Ülkemiz demokratik bir ülke. Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa edebilmeleridir. Parlamento mutlaka aktif olmalıdır. Seçime yaklaşıyoruz, elbette çok uzun bir zaman sonra değil. 1,5 yıldan daha az bir zaman kaldı. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın yollarını bu istişarelerle araştırıp geliştirmekte, siyasilerin üzerine bir tür vecibe olarak düşmektedir” dedi.
BULDAN’DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
HDP’li Buldan ise, “Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda almış olduğumuz kararla birlikte 4 siyasi partiyi ziyaret etme kararı aldık. Bugün, Türkiye toplumunun büyük ekonomik kriz yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp, Türkiye’nin geleceği açısından bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin gerçekten bir erken seçime ihtiyacı var” ifadesini kullandı.
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