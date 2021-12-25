AKP'de yatırım genel seçime

25 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin belediye başkanlarıyla Kızılcahamam’da düzenlediği kamptaki konuşmasında, “Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar iyi destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm çalışmalarınızı, tüm gayretlerinizi, tüm hesaplarınızı 2024’te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 Haziranı’ndaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum” talimatını vermişti. Basına kapalı toplantıda AKP’li başkanlara sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de “Erdoğan’ın sözlerini” destekledi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Nebati, toplantıda belediye başkanlarına, “ekonomik olarak da 2023 seçimlerine odaklanmaları” çağrısında bulundu. Nebati’nin, “Artık altyapı yatırımları dönemi tamamlandı. Bundan sonra köprü, hastane, otoyol gibi yatırımlar yapılmayacak. Hazine’nin parası farklı yerlerde değerlendirilecek” dediği kaydedildi.

Bakan Nebati’nin ayrıca “Hazine’nin parasının çok olduğunu” da söylemesi dikkat çekti. “Ekonomideki olumlu gelişmelerin devam edeceğini, bundan sonra AKP’nin alt gelir gruplarına yönelik çalışmalar yürüteceğini” dile getirdiği belirtilen Nebati’nin, “döviz kurlarındaki artışın da gelecek dönemde ‘düzene oturacağını’ açıkladığı” kaydedildi. Nebati’nin ayrıca “Türkiye’ye yabancı sermaye girişinin de çok iyi olduğu” bilgisini de belediye başkanlarıyla paylaştığı ifade edildi.

‘KANAL, 2023 SONRASINA’

AKP’nin altyapı yatırımları kapsamında tek bir projesinin kaldığını ve bu projenin de “Kanal İstanbul” olduğunu söyleyen Nebati’nin, “Bu proje de zaten kendi finansmanını sağlayan bir proje. Bundan sonra altyapı projelerinden kalan tek proje bu. Kanal İstanbul da 2023 sonrasına bırakıldı” dediği öğrenildi.

BAŞKANLARI İKNA ÇABASINDALAR



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yatay mimari, sıfır atık, salgın çalışmaları gibi konuların gündeme geldiğini belirten Çelik, “Seçimlere doğru giderken hem genel seçimlerin hem yerel seçimlerin zamanında yapılması, herhangi bir şekilde erken seçim gündeminin olmaması şeklindeki politikamızı vurgulayarak, seçimlere kadar olan süreyi son derece iyi değerlendirmelerini ifade ettik” dedi.