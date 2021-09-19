Alanyaspor, Galatasaray'ı 1-0 yendi

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 14:44
<p>Süper Lig'in 5. haftasında, hafta içi Lazio galibiyeti alan Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0'lık skorla kazanarak bu önemli deplasmandan 3 puanı çıkardı.</p>

Süper Lig'in 5. haftasında, hafta içi Lazio galibiyeti alan Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0'lık skorla kazanarak bu önemli deplasmandan 3 puanı çıkardı.

<p>Galatasaray'ın özellikle 2. yarıda tempoyu yükselterek baskı yaptığı mücadelede sarı-kırmızılılar 90 dakikada 3 isabetli şut buldu ancak aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Alanyaspor'da 87. dakikada sahneye çıkan Candeias, takımına galibiyeti getirdi.</p>

Galatasaray'ın özellikle 2. yarıda tempoyu yükselterek baskı yaptığı mücadelede sarı-kırmızılılar 90 dakikada 3 isabetli şut buldu ancak aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Alanyaspor'da 87. dakikada sahneye çıkan Candeias, takımına galibiyeti getirdi.

<p>Öte yandan Alanyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray filelerine gönderdiği son 8 gol ya ilk yarıların (4), ya da maçların (4) son 5 dakikalık bölümlerinde geldi.</p>

Öte yandan Alanyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray filelerine gönderdiği son 8 gol ya ilk yarıların (4), ya da maçların (4) son 5 dakikalık bölümlerinde geldi.

<p>Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarındaki 2-2'lik skorların ardından bu sezon üst üste 3. maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray, 8 puanda kaldı. Alanyaspor ise 3 galibiyetle 9 puana yükseldi.</p>

Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarındaki 2-2'lik skorların ardından bu sezon üst üste 3. maçında galibiyete ulaşamayan Galatasaray, 8 puanda kaldı. Alanyaspor ise 3 galibiyetle 9 puana yükseldi.

<p>Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak, Alanyaspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.</p>

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak, Alanyaspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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