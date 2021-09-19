Alanyaspor, Galatasaray'ı 1-0 yendi

Galatasaray'ın özellikle 2. yarıda tempoyu yükselterek baskı yaptığı mücadelede sarı-kırmızılılar 90 dakikada 3 isabetli şut buldu ancak aradığı gole bir türlü ulaşamadı. Alanyaspor'da 87. dakikada sahneye çıkan Candeias, takımına galibiyeti getirdi.