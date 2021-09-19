Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'ndan Ali Şansalan tepkisi

Süper Lig'de 5. haftada Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın VAR hakemi Ali Şansalan oldu. Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, bu atamaya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 13:11
Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'ndan Ali Şansalan tepkisi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak. 

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı maçın VAR hakemi de açıklandı.

Cumartesi akşamı Antalya'da oynanan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan, İstanbul'daki mücadelenin VAR hakemi oldu.

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, bu atamaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sipahioğlu, "Dün gece maç yöneten Ali Şansalan’ın yangından mal kaçırır gibi bugün VAR’a atanması 'tetikçilik' kokmaktadır. Geçen sezon bu hakem; Göztepe, Konya, Malatya maçlarımızda puanlarımızı çalmaya çalışmıştır. Malum takımın hocasıyla yakınlığı da ortadadır. Bugün hepsini yenmeliyiz!" ifadelerini kullandı.


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