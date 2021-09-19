Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'e Alanyaspor maçıyla dönüyor.
Sarı-kırmızılı takım 5. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'la Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Moralli Galatasaray, rakibini yenerek 3 puanı hanesine alan taraf olmak istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk maçını kazanan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
MUHTEMEL 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.
ALANYASPOR İLE 11. RANDEVU
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı
- Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj
- TRT'den Rıdvan Dilmen çıkışı!
- Alan dolmayınca belediye çalışanları seferber oldu
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler
- Adıyaman’da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarılar
- Cem Küçük'e Hiç orada çalışmadım yanıtı
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi