Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

19 Eylül 2021 Pazar, 09:30

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'e Alanyaspor maçıyla dönüyor.

Sarı-kırmızılı takım 5. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'la Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Moralli Galatasaray, rakibini yenerek 3 puanı hanesine alan taraf olmak istiyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk maçını kazanan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

ALANYASPOR İLE 11. RANDEVU

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.