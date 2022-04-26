Alec Baldwin'in, yönetmeni vurduğu görüntüler paylaşıldı

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 13:18
<p>Güvenlik makamları, ünlü aktör <strong>Alec Baldwin</strong>'in, oynadığı filmin setinde <strong>"kazara"</strong> görüntü yönetmeni <strong>Halyna Hutchins</strong>'i öldürdüğü ana ilişkin görüntüleri paylaştı.</p> <p>Görüntülerde Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin talihsiz kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.</p> <p>Baldwin, Ekim ayında Meksika'daki<strong> Bonanza Deresi Çiftliği</strong>'nde (Bonanza Creek Farm) bir sahnenin provasını yaparken silahla ateş ederek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürüp yönetmen <strong>Joel Souza</strong>'yı da yaralamıştı.</p>

Güvenlik makamları, ünlü aktör Alec Baldwin'in, oynadığı filmin setinde "kazara" görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin talihsiz kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.

Baldwin, Ekim ayında Meksika'daki Bonanza Deresi Çiftliği'nde (Bonanza Creek Farm) bir sahnenin provasını yaparken silahla ateş ederek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürüp yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı.

<p>New York Post gazetesinin haberine göre, Baldwin polise verdiği ifadede, <strong><em>"Canlı mermi atmışım gibi silahın tepmesini prova ediyorduk. Birden patladı. O sahnenin ilk çekimiydi ve o çekim için prova yapıyorduk"</em> </strong>dedi.</p>

New York Post gazetesinin haberine göre, Baldwin polise verdiği ifadede, "Canlı mermi atmışım gibi silahın tepmesini prova ediyorduk. Birden patladı. O sahnenin ilk çekimiydi ve o çekim için prova yapıyorduk" dedi.

<p>Ünlü aktörün avukatı <strong>Luke Nikas</strong>, <strong><em>"Yetklilerden gelen bilgilere göre, silahta üretim sorunu olması ve setten alınan ifadeler ile yaşananların Bay Baldwin'in suçu olmadığını kanıtlıyor"</em> </strong>açıklamasında bulundu. </p>

Ünlü aktörün avukatı Luke Nikas, "Yetklilerden gelen bilgilere göre, silahta üretim sorunu olması ve setten alınan ifadeler ile yaşananların Bay Baldwin'in suçu olmadığını kanıtlıyor" açıklamasında bulundu. 

<p>Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in eşi <strong>Matthew Hutchins</strong>, avukatı aracılığıyla, delillerin açıklanması hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.</p>

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in eşi Matthew Hutchins, avukatı aracılığıyla, delillerin açıklanması hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.

<p>Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söylüyor.</p> <p>Soruşturma kapsamında henüz kimse suçlanmadı ancak filmin prodüktörlerine güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.</p>

Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söylüyor.

Soruşturma kapsamında henüz kimse suçlanmadı ancak filmin prodüktörlerine güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

<p><strong>Meksika Çevre Departmanı</strong>'nın<strong> İş Sağlığı Güvenliği Bürosu</strong>'nun raporuna göre, filmin yapım şirketine verilen ceza <strong>137 bin dolar (2 milyon TL)</strong> tutarında.</p>

Meksika Çevre Departmanı'nın İş Sağlığı Güvenliği Bürosu'nun raporuna göre, filmin yapım şirketine verilen ceza 137 bin dolar (2 milyon TL) tutarında.

<p>Yapım şirketin sözcüsü <strong>Stefan Friedman</strong> ise <strong><em>"Soruşturmaya harcanan zaman ve çabayı takdir etsek de bulgularına katılmıyoruz ve temyiz etmeyi planlıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Halyna'nın ailesiyle"</em></strong> açıklamasında bulundu.</p>

Yapım şirketin sözcüsü Stefan Friedman ise "Soruşturmaya harcanan zaman ve çabayı takdir etsek de bulgularına katılmıyoruz ve temyiz etmeyi planlıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Halyna'nın ailesiyle" açıklamasında bulundu.

<p>Polisin paylaştığı rapora göre, filmin yönetmeni <strong>Joel Souza</strong> ifadesinde, <em><strong>"Sandalyemde otururken yüksek sesli bir patlama duydum. Arkama baktığımda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in sırtından kan aktığını gördüm"</strong></em> dedi.</p> <p>Souza ayrıca, <em><strong>"Set ekibinden Hannah Gutierrez Reed'in silahın '</strong></em><strong>temiz'</strong><em><strong> olduğunu, yani silahın gerçek kurşun ile dolu olmadığını söyleyerek Baldwin'e teslim etti"</strong></em> ifadesinde bulundu.</p>

Polisin paylaştığı rapora göre, filmin yönetmeni Joel Souza ifadesinde, "Sandalyemde otururken yüksek sesli bir patlama duydum. Arkama baktığımda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in sırtından kan aktığını gördüm" dedi.

Souza ayrıca, "Set ekibinden Hannah Gutierrez Reed'in silahın 'temiz' olduğunu, yani silahın gerçek kurşun ile dolu olmadığını söyleyerek Baldwin'e teslim etti" ifadesinde bulundu.

<p>Santa Fe ilçe şerifi <strong>Adan Mendoza</strong>, FBI ateşli silah ve balistik adli tıp ve Baldwin'in telefon verilerinin analizi de dahil olmak üzere soruşturmanın <strong>"olağanüstü"</strong> gizlilikle yürütüldüğünü aktardı. </p>

Santa Fe ilçe şerifi Adan Mendoza, FBI ateşli silah ve balistik adli tıp ve Baldwin'in telefon verilerinin analizi de dahil olmak üzere soruşturmanın "olağanüstü" gizlilikle yürütüldüğünü aktardı. 

<p>Savcı <strong>Mary Carmack-Altwies</strong> tarafından Ukraynalı görüntü yönetmeninin öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, <em><strong>"Soruşturma tamamlandı [...] </strong></em><strong><em>Tüm kanıtları kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra istenen ceza belirlenecek"</em></strong> dedi. </p>

Savcı Mary Carmack-Altwies tarafından Ukraynalı görüntü yönetmeninin öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Soruşturma tamamlandı [...] Tüm kanıtları kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra istenen ceza belirlenecek" dedi. 

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