Alec Baldwin'in, yönetmeni vurduğu görüntüler paylaşıldı
Güvenlik makamları, ünlü aktör Alec Baldwin'in, oynadığı filmin setinde "kazara" görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü ana ilişkin görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin talihsiz kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.
Baldwin, Ekim ayında Meksika'daki Bonanza Deresi Çiftliği'nde (Bonanza Creek Farm) bir sahnenin provasını yaparken silahla ateş ederek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürüp yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı.
Polisin paylaştığı rapora göre, filmin yönetmeni Joel Souza ifadesinde, "Sandalyemde otururken yüksek sesli bir patlama duydum. Arkama baktığımda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in sırtından kan aktığını gördüm" dedi.
Souza ayrıca, "Set ekibinden Hannah Gutierrez Reed'in silahın 'temiz' olduğunu, yani silahın gerçek kurşun ile dolu olmadığını söyleyerek Baldwin'e teslim etti" ifadesinde bulundu.
Video Haberler
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
- Maske ile ilgili karar verildi
- Derenin analiz raporu tamamlandı
- Sokak ortasında ceset bulundu!
- Kazada ölümden döndü, şoförü görünce şikayetçi olmadı
- Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi
- İşçi konteynerleri yandı
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Patateste kanser ihtimali
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- 'Bizi Silivri'ye götürecekler'
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar