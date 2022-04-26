Alec Baldwin'in, yönetmeni vurduğu görüntüler paylaşıldı

Güvenlik makamları, ünlü aktör Alec Baldwin'in, oynadığı filmin setinde "kazara" görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde Hutchins'in ölmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin talihsiz kadını kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.

Baldwin, Ekim ayında Meksika'daki Bonanza Deresi Çiftliği'nde (Bonanza Creek Farm) bir sahnenin provasını yaparken silahla ateş ederek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürüp yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı.