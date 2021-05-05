5

2001’de yaşanan ekonomik kriz neden ile ATV ile anlaşamayan Kırca, Star televizyonuna geçti. Star televizyonunda yaşadığı bazı polemikler sebebi ile NTV ile anlaştı. NTV ile yollarını ayırıp, tekrar ATV’de anchorman olarak görevine geri dönen Ali Kırca, Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.

ATV televizyonunun satılması üzerine, kanal ile yolların ayıran Kırca, SHOW TV’ye transfer oldu. SHOW TV ve SKYTürk 360 TV’de Siyaset Meydanı programını sunmaya devam etmektedir.