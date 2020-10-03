Ali Kırca'nın yaşamını yitirdiğine yönelik iddialar yalanlandı: "Bugün de ölmedim"
Eski haber spikeri Ali Kırca’nın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyada Ali Kırca’nın yaşamını yitirdiği öne sürüldü. İddiaları yalanlayan Gazeteci Özlem Gürses, kendisiyle konuştuğunu ve sağlığının iyi olduğunu belirtti.
Sosal medyadan eski haber spikeri Ali Kırca'nın yaşamını yitirdiği iddia edildi. Söz konusu iddiaların sürmesi üzerine kendisine ulaşan Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Kırca ile görüşerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürses, Kırca ile olan görüşmesinin ardından, "Ali Kırca ile az önce konuştum. 4 aylık torununu sevmekle meşgul... 'Bugün de ölmedim" dedi. Çok şükür hayatta... Bu vesile ile beni mesleğe başlatan ve çok sevdiğim Ali beyin de sesini duymuş oldum" açıklamasında bulundu.
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