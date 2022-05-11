Altay'da karma yönetim formülü
Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevini bıraktığı kulübe başkan adayı olmaktan son anda vazgeçen iş insanı İbrahim Akman'ın kararını değiştirmediği ancak oluşturulacak yönetime destek vereceği belirtildi. Görevi bıraktıktan sonra kulübe 8 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağlayan Ekmekçioğlu'nun da yeni yönetime katkıda bulunacağı ifade edildi.
Eski başkanlardan Nafiz Zorlu, camianın, "Başkan ol" çağrısına olumsuz yanıt verirken, gündeme gelen diğer ismin Mustafa Denizli olduğu öğrenildi. Takımı geçen sezon Süper Lig'e çıkarıp sezon içinde ayrılan kulübün sembol ismi teknik direktör Mustafa Denizli de başkanlığa ikna edilemezse alternatif isimler gündeme gelecek.
Video Haberler
- Başsavcılıktan 'Ebubekir T.' açıklaması
- ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
- Mayısın ortasında kar sürprizi: Sürücüler yolda kaldı
- Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
- Nadir yetişiyor, koparmanın cezası 110 bin TL
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti
- Yasakçı vali cemaatçi mi?
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- 'Emperyal güçlerin Ortadoğu’daki maşası...'
- Dip dalga büyüyecek