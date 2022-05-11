Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükselen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Maçı 4-2 kazanan takımını dakikalarca alkışlayan Karaman, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi gösterisi karşısında duygulandı.
Taraftarın üçlü çektirdiği Hikmet Karaman, Kadir Has Stadı çimleri üzerinde gözyaşlarına engel olamadı.
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