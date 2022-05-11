Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükselen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:55
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Maçı 4-2 kazanan takımını dakikalarca alkışlayan Karaman, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi gösterisi karşısında duygulandı.

Taraftarın üçlü çektirdiği Hikmet Karaman, Kadir Has Stadı çimleri üzerinde gözyaşlarına engel olamadı.

 


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