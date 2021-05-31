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ABD ve İngiltere piyasalarının bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu, Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.900 doların üzerindeki kapanışlarının devamında 1.930 doların direnç, bu seviyenin altında ise 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.