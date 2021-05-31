Dolar ve avro (euro) haftaya yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5740 liradan, avro 10,4600 liradan haftaya başladı.

AA
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:10
Dolar ve avro (euro) haftaya yükselişle başladı
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Serbest piyasada 8,5720 liradan alınan dolar, 8,5740 liradan satılıyor. 10,4580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4600 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5650 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4340 lira olmuştu.


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