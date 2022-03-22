Alzheimer hastası kadına bakıcı işkencesi
Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşanan olayda Türkmenistanlı bakıcı Merjen A., 4 yıldır bakıcılığını üstlendiği 80 yaşındaki kadını darbetti. Bakıcı, yaşlı kadının onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.
"DENGESİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN"
Müzeyyen D.'nin yaşadığı dram, aslında geçen yıl vücudundaki morartı ve şişliklerle görünür olmuştu. Ancak birçok rahatsızlığı bulunduğu için şiddete ihtimal verilmemişti. Ta ki kızı Hatice U., annesinin kulağında morarma ve şişlik görene kadar. Yaşlı kadın, hastaneye götürüldüğünde doktorlar şişliğin darp sonucu olduğunu hatta "boksör travması" olarak tanımlandığını söyledi.
Hatice U. eve gizli kamera yerleştirince vahşet kameraya yansıdı. Hatice U. hemen polise giderek bakıcıdan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Merjen A., suçunu kabul etti.
Hasta bir insana bakmasının psikolojik olarak kendisini yıprattığını öne süren bakıcı, "Görüntülerdeki günlerde sinirliydim. Psikolojim bozuktu, o da hiç sözümü dinlemiyordu. Amacım dengesini yerine getirmekti. Bu nedenle kendisine birkaç kez vurdum" dedi.
'İYİ HAL İNDİRİMİ'YLE TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit, 6 gün gibi kısa bir sürede hazırladığı iddianamesinde "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet" suçundan 8 yıla kadar ceza istemiyle dava açtı.
Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi de ilk celsede kararını verdi. 5 yıl hapis cezası verilen bakıcıya iyi hal indirimi uygulanarak cezası 4 yıl 2 aya düşürüldü. 26 gün sonra da tahliye edildi. Yaşlı kadının ailesi, "Bu, öldürmeye teşebbüs" diyerek karara itiraz etti.
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