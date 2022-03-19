Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi yasası sınıfta kaldı
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri tepki çekti. CHP’li milletvekilleri iktidarın Meclis’e sunduğu torba yasa tasarılarını eleştirdi.
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 17 maddelik yasa teklif geçen çarşamba günü Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, teklifle, “Kravat takıp da hâkimin ‘Pişman mısın’ sorusuna ‘Hayır değilim’ diyen ve kravat taktığı için indirim alan biri zaten yoktu. Katiller hem kravat takıyor hem de pişmanım diyordu, biraz da boynu eğip mahkeme sürecinde sessiz sakin davranırsa indirim alıyordu. Bu getirilen teklifle bu durumda bir değişiklik olmayacak” ifadelerini kullandı.
"TAHRİK İNDİRİMİ YOK"
Teklifte tahrik indirimleriyle ilgili hiçbir madde yer almadığını da vurgulayan Taşcıer, şunları kaydetti: Daha geçen Hatice Kaçmaz’ı öldüren Orhan Munis isimli katile verilen haksız tahrik indiriminin Yargıtay’da onandığı haberini aldık. Evlenme teklifini kabul etmemek tahrik gerekçesi sayıldı. Bununla ilgili bir düzenlemeye gerek görmediniz mi?”
"BEKLENTİYİ KARŞILAMADI"
Sağlıkçılarla ilgili olarak tıbbi hata yaptığı iddia edilenler hakkında soruşturma açılıp açılmamasına karar verecek Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulacak. Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek ve üyeleri bakan yardımcısı, dört genel müdür ve iki hekim olacak kurul, hekimin tazminat ödeyip ödememesine karar verecek. Bu değişiklik de eleştiriye neden oldu. Teklife ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Beklentilerimizi karşılayan bir değişiklik yok. Bu kurulun oluşturulması ve bütün davalara aynı kurulun bakacak olması mümkün görünmüyor. Aynı zamanda her davaya yetişemez. Bu nedenle biz, bu tip olayların meslek örgütleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Düzenlemeyi “yeterli ve samimi” bulmadı.
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