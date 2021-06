Anadolu Efes'te Shane Larkin, Ergin Ataman'la konuşmasını anlattı

06 Haziran 2021 Pazar, 23:01

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes'te Türk ve ABD pasaportlu yıldız isim Shane Larkin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Shane Larkin, Avrupa şampiyonluğuna nihai olarak ulaştıklarını söyledi:

“Avrupa şampiyonluğu güzel bir his. Üç yıl önce ilk burada bir araya gelmemizden sonra uzun bir yolculuk oldu. Son sıradaydık, sonra ikinci sırayı aldık. Sezon iptal oldu ama artık o istediğimiz nihai hedefe sonunda ulaştık. Bunu hep birlikte bu yolculuğa başladığımız insanlarla başarmış olmak güzel bir his.”

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Larkin, geleceğine ve NBA planlarına dair şunları söyledi:

"NBA konusunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazı fırsatlar olacaktır ama ne istediğinize göre o fırsatlarla ilgili bir karar vermek lazım. Günün sonunda asıl mesele kariyeriniz için ne istediğiniz ve neyin en iyisi olduğunu düşündüğünüz. Bence her oyuncu bir noktada bu kararı verme noktasına gelir. Sizin için en iyisinin ne olacağını düşünüyorsanız ona karar vermelisiniz. Burada büyük şeyler başardık. Muhtemelen kariyerimin en iyi üç yılını geçirdim. Çok keyif aldım. Fakat göreceğiz. Şu an verebileceğim en iyi cevap bu. Asla bilemezsiniz. Ne olacağını göreceğiz. Nasıl fırsatların çıkacağını, ne durumların yaşanacağını göreceğiz."

"ATAMAN HER ŞEYİ UNUTMAMI SÖYLEDİ"

Yıldız oyun kurucu, dörtlü finalde başantrenör Ergin Ataman ile yaşadığı olayları anlattı:

"Yarı final maçını unutmamı söyledi. Yarı finalde birbirimize girmiştik. O bir sebeple bana bağırdı, ben de karşılık verdim. Ama her şeyi unutmamı söyledi. Son yıllarda Barcelona’ya karşı iyi maçlar çıkardığımı ve iyi oynadığım bir takıma karşı en üst seviyede en büyük maça çıkacağımı söyledi. Beni ilk beşte başlatacağını ve yarı finalde olan biteni unutmamı söyledi. ‘Agresif çık, kendi oyununu oyna, kazanırız’ dedi. Bu kadar.

Çok uzun bir toplantı değildi. Birkaç dakika sürdü ama yarı finalde yaşadığımız o anı, o anlaşmazlığı, artık ne derseniz, geride bırakmaya ve tüm konsantrasyonu finali kazanmak için pozitif enerji oluşturmaya yönlendirmeye çalışıyordu.

Ben de ilk beş başlayarak iyi hissettim ama bence her basketbolcu ilk beş başlayınca iyi hisseder. İstediğiniz herkese sorun. Herkes başlamak ister çünkü ısınmayı yeni bitirmişsinizdir ve hemen işe koyulmak istersiniz."

"HEPİMİZ BİR ARADA BÜYÜYÜP KAYNAŞTIK"

Larkin, takım arkadaşı Vasilije Micic ile aralarında oluşan uyuma dair şu ifadeleri kullandı:

"Ben o kimyanın özellikle ilk başladığı bir an hatırlamıyorum. Bence zamanla oluştu. Dokuz yeni oyuncumuz vardı. Daha önce hiç birlikte oynamamıştık. Bu birlikte oynayıp sahada en iyi performanslarımızı nasıl göstereceğimizi anlama süreciydi. Dolayısıyla belli bir an veya belli bir maç olduğunu düşünmüyorum. Benim onun sahada neler yaptığını ve nelerin sahada onun için en iyisi olduğunu anlamam, kendime, ona ve takıma yardımcı olmak için neler yapmam gerektiğini anlamam zaman aldı. Bence zamanla, birlikte oynayarak, saha içi ve dışında birbirimizi, kişiliklerimizi, olumlu yanlarımızı anlayarak oluştu bu. Bence hepimiz bir arada büyüyüp kaynaştık.

Ama özellikle de biz ikimiz için böyle oldu çünkü çoğu zaman top bizim ellerimizde. Bence bu bir öğrenme süreciydi. Tabii ki çok yetenekli bir oyuncu. Ben de yetenekliyim. Takımda birçok yetenekli oyuncumuz var. Kimin ne yaptığına bakmadan birlikte kazanma hedefini paylaşan yetenekli oyuncuları bir araya getirdiğiniz zaman, bu sizi çok tehlikeli yapıyor. Bence zamanla böyle ortaya çıktı bu kimya."

"BİR MVP İLE ROTASYONU PAYLAŞMAK GÜZEL"

28 yaşındaki oyuncu, Micic'in Turkish Airlines EuroLeague'te normal sezonun ve Final-Four'un en değerli oyuncusu seçilmesini şöyle değerlendirdi:

"İyi hissettim. Ne kadar çalıştığını görüyoruz. Salona her zaman ilk gelip ağırlık çalışan oyunculardan biri oluyor. En son çıkıp şut çalışan oyunculardan biri oluyor. Basketbola kendisini ne kadar adadığını görüyorsunuz. Her zaman çalışıyor, her zaman daha iyiye gitmeye ve çıkabileceği en üst seviyeye çıkmaya çalışıyor. İlk yıldan bu yıla, MVP olmasına giden süreçteki gelişimini görmek gerçekten güzel. Bir MVP ile rotasyonu paylaşmak güzel.

Bu sürecin bir parçası olmak ve onun şu anki konumuna, en iyi oyun kuruculuğa yükselmesini görmek güzel. Bu ödülü alması çok güzel. Her zaman bir şeyler söyleyebilir ama ödülü alırken gerçekten kelimeleri bulamadı. Güzel bir andı. Takım için de öyle. Final Four için güzel bir enerji ile başlamış olduk. Onun için gerçekten mutluydum."

Larkin, ayrıca şunu ekledi:

"Artık ikimiz de sağımıza vurduğumuz şutları aynı atıyoruz."