<p>Belçika'da başarısız bir sezon geçiren ve yeni sezonda kadroyu değiştirecek olan Anderlecht'te birçok futbolcunun ayrılması bekleniyor.&nbsp;</p>
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Belçika'da başarısız bir sezon geçiren ve yeni sezonda kadroyu değiştirecek olan Anderlecht'te birçok futbolcunun ayrılması bekleniyor. 

<p>Belçika ekibinde ayrılması muhtemel olan isimler arasında kaleci Timon Wellenreuther da gösteriliyor. Belçika basınında Voetbal'ın haberine göre, "Anderlecht kalecisi Timon Wellenreuther menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi."&nbsp;</p>
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Belçika ekibinde ayrılması muhtemel olan isimler arasında kaleci Timon Wellenreuther da gösteriliyor. Belçika basınında Voetbal'ın haberine göre, "Anderlecht kalecisi Timon Wellenreuther menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi." 

<p>Timon Wellenreuther'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesinin ardından siyah beyazlıların yanıtı beklenirken, Beşiktaş'tan henüz yanıt gelmedi. Önümüzdeki haftalarda kesinlik kazanması bekleniyor.&nbsp;</p>
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Timon Wellenreuther'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesinin ardından siyah beyazlıların yanıtı beklenirken, Beşiktaş'tan henüz yanıt gelmedi. Önümüzdeki haftalarda kesinlik kazanması bekleniyor. 

<p>Timon Wellenreuther bu sezon Belçika'da ligde normal sezonda 23 maçta kalesinde 20 gol gördü.&nbsp;</p>
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Timon Wellenreuther bu sezon Belçika'da ligde normal sezonda 23 maçta kalesinde 20 gol gördü. 

<p>Beşiktaş'ın Ersin ve Utku'nun yanına bir kaleci alacağı düşünülüyor.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ın Ersin ve Utku'nun yanına bir kaleci alacağı düşünülüyor. 

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