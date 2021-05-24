<p>Beşiktaş'ı Süper Lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştıran Sergen Yalçın'ın Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Uzun bir süredir futbol kamuoyunu meşgul eden konuyla ilgili son derece önemli bir gelişme yaşandı.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ı Süper Lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştıran Sergen Yalçın'ın Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Uzun bir süredir futbol kamuoyunu meşgul eden konuyla ilgili son derece önemli bir gelişme yaşandı. 

<p>Asist Analiz'in edindiği bilgilere göre 48 yaşındaki hoca, yeni kontrat için yürütülen görüşmelerde yönetimden yıllık 23 milyon TL talep etti. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek orta noktada buluşacakları öğrenildi.&nbsp;</p>
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Asist Analiz'in edindiği bilgilere göre 48 yaşındaki hoca, yeni kontrat için yürütülen görüşmelerde yönetimden yıllık 23 milyon TL talep etti. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek orta noktada buluşacakları öğrenildi. 

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada başarılı teknik adamın takımdaki geleceği hakkında "Hocamızla devam etmek istiyoruz. Yeni sözleşmeye 3, 4, 5... İstediğini yazsın. Çünkü bunu hak etti.'' ifadelerini kullanmıştı.</p>
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Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada başarılı teknik adamın takımdaki geleceği hakkında "Hocamızla devam etmek istiyoruz. Yeni sözleşmeye 3, 4, 5... İstediğini yazsın. Çünkü bunu hak etti.'' ifadelerini kullanmıştı.

<p>Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile olan sözleşmesini uzatması bekleniyor.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile olan sözleşmesini uzatması bekleniyor. 

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