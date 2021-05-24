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Beşiktaş'ı Süper Lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştıran Sergen Yalçın'ın Siyah Beyazlılar ile olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Uzun bir süredir futbol kamuoyunu meşgul eden konuyla ilgili son derece önemli bir gelişme yaşandı.