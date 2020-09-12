<p>Ankara'nın Polatlı ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte kum fırtınası etkili oldu.&nbsp;</p>
1

Ankara'nın Polatlı ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte kum fırtınası etkili oldu. 

<p><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü.&nbsp;</span><br></p>
2

Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. 

<p><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı`nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi.</span><br></p>
3

Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı`nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi.

<p><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.</span><br></p>
4

Öte yandan, ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü. Olay nedeniyle çok korktuklarını belirten vatandaşlar, "Bir anda geceyi yaşadık" ifadesini kullandı.

<p><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ankara`nın Polatlı ilçesinde başlayan toz bulutu, Ankara merkeze ulaştı. Şehir merkezi, toz bulutuyla kaplandı.</span><br></p>
5

Ankara`nın Polatlı ilçesinde başlayan toz bulutu, Ankara merkeze ulaştı. Şehir merkezi, toz bulutuyla kaplandı.

6
7

Video Haberler