Kum fırtınası sırasında neler yapılmalı?

12 Eylül 2020 Cumartesi, 17:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasının ardından, kum fırtınasında neler yapılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı.

AFAD'ın yayınladığı 6 maddelik video rehberde şunlar yer alıyor:

1- Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.

2- Gözlerinizi koruyun.

3- Sığınacak korunaklı bir yer arayın.

4- Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur.

5- Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.

6- Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın.

Kum fırtınası sırasında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? pic.twitter.com/TiQeZ0Jm9K — A F A D (@AFADBaskanlik) September 12, 2020



