Kum fırtınası sırasında neler yapılmalı?
Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasının ardından AFAD, fırtınada neler yapılması gerektiğini 6 maddede anlattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasının ardından, kum fırtınasında neler yapılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı.
AFAD'ın yayınladığı 6 maddelik video rehberde şunlar yer alıyor:
1- Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.
2- Gözlerinizi koruyun.
3- Sığınacak korunaklı bir yer arayın.
4- Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur.
5- Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.
6- Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın.
Kum fırtınası sırasında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? pic.twitter.com/TiQeZ0Jm9K— A F A D (@AFADBaskanlik) September 12, 2020
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