Kum fırtınası sırasında neler yapılmalı?

Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasının ardından AFAD, fırtınada neler yapılması gerektiğini 6 maddede anlattı.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2020 Cumartesi, 17:29
Kum fırtınası sırasında neler yapılmalı?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasının ardından, kum fırtınasında neler yapılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı. 

AFAD'ın yayınladığı 6 maddelik video rehberde şunlar yer alıyor:

1- Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın.

2- Gözlerinizi koruyun.

3- Sığınacak korunaklı bir yer arayın.

4- Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur.

5- Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun.

6- Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın.



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