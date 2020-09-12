Ankara'da kum fırtınası: Göz gözü görmüyor
Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyük bir kum fırtınası yaşandı. Belediye başkanı halkı evlerinden çıkmamaya çağırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de yaşanan olay sonrası 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Polatlı ilçesinde dev toz bulutları oluştu. Tarım işçilerinin kaldığı kırsal bölgedeki alanlarda kurulu çadırların uçmasına neden oldu. Toz fırtınasının şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.
KAMERALARA YANSIDI
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası yurttaşların kameralarına yansıdı.
Ankara'da görüntülenen kum fırtınası #sondakika pic.twitter.com/fNQmplkLsS— BPT (@1parcatuhaftik) September 12, 2020
Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden yurttaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.
Kum fırtınası nedeniyle şehir görünmez hale geldi. (Ankara/Polatlı) #sondakika pic.twitter.com/lgd3sJTnMq— BPT (@1parcatuhaftik) September 12, 2020
Olayla ilgili açıklama yapan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı’da. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara’nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Kum fırtınasının bölgede uzun süredir yağış olmamasından kaynaklandığı değerlendirmesi yapılıyor.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başka bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır” dedi.
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