Antalya'yı fırtına vurdu, şehrin birçok noktasında hasar meydana geldi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu. Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düştü. İtfaiye, güvenlik amaçlı olarak otoparkı kapattı. Binadan sarkan kaplamaların onarım çalışmalarına başlandı.

Serik’te ise etkili olan yağışta Boğazkent, Karadayı ve Belek mahallelerinde Acısu Deresi’nde debinin yükselmesi ile tarım alanlarını su bastı.