Antalya'yı fırtına vurdu, şehrin birçok noktasında hasar meydana geldi

Antalya’da saatteki hızı 125 km’ye ulaşan fırtına nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrildi, uçak seferleri aksadı ve Çakırlar bölgesinde bir köprü yıkıldı.

Bülent Ecevit
08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00
Antalya'yı fırtına vurdu, şehrin birçok noktasında hasar meydana geldi
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Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu. Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düştü. İtfaiye, güvenlik amaçlı olarak otoparkı kapattı. Binadan sarkan kaplamaların onarım çalışmalarına başlandı. 

Serik’te ise etkili olan yağışta Boğazkent, Karadayı ve Belek mahallelerinde Acısu Deresi’nde debinin yükselmesi ile tarım alanlarını su bastı.


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