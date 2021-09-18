Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlandı
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanına giden Beşiktaş'ta sakatlıklar yaşanmaya devam ediyor
Süper Lig 'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira, maç kadrosunda yer almamış, Valentin Rosier de maç öncesi kadrodan çıkarılmıştı.
Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ve Mehmet Topal, oyuna devam edemedi.
Necip Uysal'ın yerine 21. dakikada Miralem Pjanic girdi. Mehmet Topal ise 37. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.
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