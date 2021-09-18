Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan eski Antalyaspor başkanına göndermeli paylaşım

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 21:22
<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.</p>

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

<p>Siyah-beyazlılar, 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 üstün tamamladı.</p>

Siyah-beyazlılar, 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 üstün tamamladı.

<p>Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol, maçın ardından sosyal medyada imalı bir paylaşımda bulundu.</p>

Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol, maçın ardından sosyal medyada imalı bir paylaşımda bulundu.

<p>Umut Şenol, skor tabelasının fotoğrafını paylaşarak, "Bu arada atasözlerine çok önem verdiğimi hep söylemişimdir, bugün de, günlerden 'erken öten horoz' ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Umut Şenol, skor tabelasının fotoğrafını paylaşarak, "Bu arada atasözlerine çok önem verdiğimi hep söylemişimdir, bugün de, günlerden 'erken öten horoz' ifadelerini kullandı. 

<p>Şenol'un bu paylaşımının, Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk'e gönderme olduğu düşünüldü.</p>

Şenol'un bu paylaşımının, Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk'e gönderme olduğu düşünüldü.

<p>Ali Şafak Öztürk'ün skor 2-0 Antalyaspor lehineyken tabelanın fotoğrafını paylaşmış; ardından görseli sildiği iddia edildi.</p>

Ali Şafak Öztürk'ün skor 2-0 Antalyaspor lehineyken tabelanın fotoğrafını paylaşmış; ardından görseli sildiği iddia edildi.

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