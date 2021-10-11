Türkiye'deki üçüncü Apple Store, Bağdat Caddesi'nde açılıyor

Apple resmen duyurdu: Üçüncü mağaza geliyor Apple, Türkiye’deki üçüncü mağazasının yerini açıkladı. İnternet sitelerinde yapılan açıklamaya göre Bağdat Caddesi'nde açılacak olan mağazanın açılış tarihi henüz belli değil.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:55
Türkiye'deki üçüncü Apple Store, Bağdat Caddesi'nde açılıyor
Abone Ol google-news

Türkiye'de İstanbul'un iki ilçesi Beşiktaş ve Üsküdar'da şubeleri bulunan Apple'ın yeni mağazasını nereye açacağı belli oldu.

Teknoloji devinin internet sitesinde yaptığı açıklamada en yeni Apple Store'u olacak İstanbul Caddebostan'daki mağazasını yakında açacağını duyurdu.

Apple web sitesinde yeni Apple Store için şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler