Teknoloji devi Apple, yeni ürünlerinin lansmanını bu akşam TSİ 20.00’da gerçekleştireceğini açıkladı. Covid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşecek olan etkinlikte Apple, yeni ürün ve servislerini tanıtacak. Ipad modellerinin damga vurması beklenen etkinlikte ilk kez iPhone yazılım sistemi iOS 14.5’ten emareler kullanıcılara sunulacak. İşte Apple Spring adı verilen etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler ve yenilikler...
Sızan bilgilerin en başında, bu akşamki Apple Spring etkinliğinde yeni iPad modelleri, Daha ucuz bir AirPods, Apple Pencil ve AirTags modellerinin tanıtılması bekleniyor.
IMac ve akıllı gözlük ile ilgili dedikoduların olduğu etkinlikte Apple, iPhone modellerinde önümüzdeki dönemde kullanılacak yazılım sistemi iOS 14.5’i ilk kez görücüye çıkaracak.
Geçtiğimiz günlerde teknoloji dünyasının ünlü isimlerinin sızdırdığı bilgilerde bu akşamki etkinlikte Apple, kullanıcılarına 2 iPad bir de iPad Mini modelinin yenilenmiş versiyonlarını sunacak.
Ipad modelinde iki farklı ekran boyutuyla kullanıcılarının karşısına çıkması beklenen Apple’ın, yeni tanıtılacak iPad Pro’da 12.9 ve 11 inç ekranlara yer vermesi bekleniyor.
Ipad Mini modelinde ekran boyutunu büyütmeye karar veren Apple, daha önce kullandığı 7.9 inçlik ekran yerine 8.4 inçlik bir ekrana geçiş yapacak.
Etkinlik ile ilgili sızdırılan diğer bilgilerde Apple’ın bugün yeni nesil Apple Pencil modelini de kullanıcılara sunması bekleniyor.
Uzun süredir hakkında birçok dedikodu ortaya atılan Apple Pencil’ın 3’üncü nesil modelinin kullanıcılara sunulması beklenirken, bu akşam yeni nesil kalemin birçok yeni özelliğinin açıklanması bekleniyor.
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