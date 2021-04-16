Türk yazılımcılar çocuk oyunu görünümlü kumar uygulamasıyla Apple’ı kandırdı

Kosta Eleftheriou adlı bir Twitter kullanıcısı, Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Jungle Runner 2k21 adlı sözde oyunun, App Store'da çocuk oyunu olarak gizlendiğini ve aslında gizli bir çevrim içi kumar uygulaması olduğunu tespit etti.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 12:04
Türk yazılımcılar çocuk oyunu görünümlü kumar uygulamasıyla Apple’ı kandırdı
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Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Jungle Runner 2k21 adlı sözde oyun, akşam saatlerinden bu yana sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.

shiftdelete.net''te yer alan habere göre, Kosta Eleftheriou adlı bir Twitter kullanıcısı, App Store‘da yer alan bu ilginç uygulamayı fark etti.

Çocuk oyunu olarak gizlenen uygulamanın aslında gizli bir çevrim içi kumar uygulaması olduğunu tespit etti.

ÇOCUK OYUNU GÖRÜNÜMLÜ KUMAR UYGULAMASI YAPTILAR

Bu uygulamayı tespit eden Kosta Eleftheriou isimli uygulama geliştiricisine göre, söz konusu oyun ilk etapta insanların karşısına basit 2D bir parkurda para toplayan maymun çıkarıyor.

Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Ancak işin aslı, oyunun bir süre sonra perdeleri kaldırıp sanal kumar uygulamasına dönüşmesi.

Oyuna Türkiye’de girmeye çalışan kullanıcıların karşısına düşük grafikli ve bug dolu koşan bir maymun oyunu yerine, kripto paralar ile çalışan bir çevrim içi casino uygulaması çıkıyor. Bu uygulamada, standart internet veya uygulama gazinolarının aksine para kazanmak mümkün olmuyor. Yani oynamak için para yüklediğiniz zaman, kazansanız bile hesabınıza para gelmiyor.

Ayrıca Kosta, uygulamanın Apple’ın güven anlayışını tehlikeye attığını ve bunu kullandığını da belirtti. Zira Apple, kullanıcı güvenini kazanmak için gizlilik ve güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyor. Uygulamanın App Store güvenlik testinden geçmesi ise çok normal. Çünkü uygulama çocuklar için olan bir mobil oyun gibi gözüküyor.

Uygulamanın birkaç aydır var olduğunu söyleyen Kosta, indirme almak ya da kullanıcı itibarını kazanmak için, oyunun güya CNN Türk ekranlarında bile çıktığını gösteren sahte görseller kullandığını gözler önüne serdi.

shiftdelete.net'in aktardığına göre, uygunsuz ya da yasaklı uygulamaları başka bir program maskesinde uygulama marketlerine sürmek aslında oldukça eski taktiklerden bir tanesi. Daha öncesinde de benzer bir durum İran’da yaşanmış, bir radyo uygulaması sanki taksi aplikasyonuymuş gibi App Store’a girmişti. Fakat bu durum yetkililer tarafından fark edildikten sonra Apple uygulamayı yayından kaldırmıştı.

Jungle Runner 2k21 ile ilgili resmi bir açıklama gelmesede, görünen o ki bazı büyük sitelerin olaya el atmasıyla beraber, oyun bazı bölgeler için App Store’dan kaldırıldı.


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