Türk yazılımcılar çocuk oyunu görünümlü kumar uygulamasıyla Apple’ı kandırdı

16 Nisan 2021 Cuma, 12:04

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Jungle Runner 2k21 adlı sözde oyun, akşam saatlerinden bu yana sosyal medyanın gündem konusu haline geldi.

shiftdelete.net''te yer alan habere göre, Kosta Eleftheriou adlı bir Twitter kullanıcısı, App Store‘da yer alan bu ilginç uygulamayı fark etti.

Çocuk oyunu olarak gizlenen uygulamanın aslında gizli bir çevrim içi kumar uygulaması olduğunu tespit etti.

ÇOCUK OYUNU GÖRÜNÜMLÜ KUMAR UYGULAMASI YAPTILAR

Bu uygulamayı tespit eden Kosta Eleftheriou isimli uygulama geliştiricisine göre, söz konusu oyun ilk etapta insanların karşısına basit 2D bir parkurda para toplayan maymun çıkarıyor.

Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor. Ancak işin aslı, oyunun bir süre sonra perdeleri kaldırıp sanal kumar uygulamasına dönüşmesi.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.



?? pic.twitter.com/crnOOF0pNi — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

Oyuna Türkiye’de girmeye çalışan kullanıcıların karşısına düşük grafikli ve bug dolu koşan bir maymun oyunu yerine, kripto paralar ile çalışan bir çevrim içi casino uygulaması çıkıyor. Bu uygulamada, standart internet veya uygulama gazinolarının aksine para kazanmak mümkün olmuyor. Yani oynamak için para yüklediğiniz zaman, kazansanız bile hesabınıza para gelmiyor.

As an icing on the cake, people in the reviews say that they deposited large sums for the promise of a bonus, but they never received the promised payouts.



Surprising no one, the scammers aren’t even operating a fair casino. — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

Ayrıca Kosta, uygulamanın Apple’ın güven anlayışını tehlikeye attığını ve bunu kullandığını da belirtti. Zira Apple, kullanıcı güvenini kazanmak için gizlilik ve güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyor. Uygulamanın App Store güvenlik testinden geçmesi ise çok normal. Çünkü uygulama çocuklar için olan bir mobil oyun gibi gözüküyor.

Uygulamanın birkaç aydır var olduğunu söyleyen Kosta, indirme almak ya da kullanıcı itibarını kazanmak için, oyunun güya CNN Türk ekranlarında bile çıktığını gösteren sahte görseller kullandığını gözler önüne serdi.

The developer uses shady ads to attract unsuspecting users, pretending the app was featured on CNN Turk. pic.twitter.com/zbuddS8Jrf — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

shiftdelete.net'in aktardığına göre, uygunsuz ya da yasaklı uygulamaları başka bir program maskesinde uygulama marketlerine sürmek aslında oldukça eski taktiklerden bir tanesi. Daha öncesinde de benzer bir durum İran’da yaşanmış, bir radyo uygulaması sanki taksi aplikasyonuymuş gibi App Store’a girmişti. Fakat bu durum yetkililer tarafından fark edildikten sonra Apple uygulamayı yayından kaldırmıştı.

Jungle Runner 2k21 ile ilgili resmi bir açıklama gelmesede, görünen o ki bazı büyük sitelerin olaya el atmasıyla beraber, oyun bazı bölgeler için App Store’dan kaldırıldı.