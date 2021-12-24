Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 08:40
Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

Kasım ayının başından beri dolar kurunun yüzde 72 artış göstermesiyle geçen hafta Türkiye fiyatlarında artışa giden Apple, döviz kurlarının düşmesinin ardından fiyatları indirdi.

Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

Apple geçtiğimiz günlerde yaptığı son zam ile iPhone 13 Mini'yi 19 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile satmaya başlamıştı. İndirim kararı sonrası bu ürünün fiyatı 14 bin 799 TL'ye düştü.

Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

İndirim kararı sonrası Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.

Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

iPad'lerin fiyatlarını da güncelleyen Apple, iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 nin 999 TL'ye çıkmıştı.

Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.

Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.

Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

İndirim kararı sonrası Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 5 bin 899 TL olarak belirlendi. Söz konusu ürünün fiyatı geçtiğimiz günlerde 7 bin 999 TL'ye çıkarılmıştı.

Son dakika | Apple Türkiye'den indirim kararı

Geçen zamla birlikte 359 TL'ye çıkan parlatma bezi ise 269 liraya indi.


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