Bayram tatiline çıkacaklara uzmanından araç bakım uyarısı
Ramazan ayının son günlerine gelinmesiyle birlikte özel araçlarıyla bayram tatiline çıkmak isteyen yurttaşlar araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu. Yurttaşlara tatile çıkmadan önce mutlaka araçlarının periyodik bakımlarını yaptırmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.
Özel araçlarıyla bayram tatiline çıkmak isteyen yurttaşlar Ramazan ayının bitmesine son günler kala araç bakım servislerinin yolunu tuttu. Araçlarıyla güven içerisinde seyahat etmek isteyen yurttaşlar araçlarının rutin kontrollerini yaptırmak için araç bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu.
Servise bakımı için getirilen araçların yağ değişimi, fren kontrollüleri ve lastik basınç ölçümleri başta olmak üzere hayati önem arz eden 32 noktanın kontrolünün sağlanması güvenli yolculuk için atılmış ilk adım olacak. Aracın yağı ve suyu diyerek sürücülerin önemsiz görmemeleri konusunda uyarıda bulunan servis sorumlusu Burak Erdem, tatile çıkılmadan önce araçların periyodik bakımlarının yaptırılması gerektiğini söyledi.
“ARACIN YAĞI VE SUYU DİYEREK GEÇMEMEK LAZIM”
Basit gibi görünen bakımların yaptırılması halinde vatandaşların güvenli bir yolculuk geçireceğini belirten yetkili servis sorumlusu Burak Erdem, “Yaklaşan bayram tatili ve havaların ısınmasıyla birlikte özel araçlarıyla yola çıkacak olan sürücülerden yola servisimizde yoğunluk başladı. Bizim araç kullanacak olan sürücülerimizden isteklerimiz, yola çıkmadan önce araç bakımlarını yaptırmaları hatta periyodik bakımlarını yaptırmalarıdır. Böylelikle yolculukları daha sağlıklı olacaktır. Amacımız basit bir yağ değişimi değil. Aracın yağı ve suyu diyerek geçmemek lazım. Aracın alt takımlarının kontrolü, balata kontrolleri, fren hidroliklerinin seviyesinin kontrolleri gibi bakımlar aracın daha sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacaktır. Servise getirme nedenleri basit bir yağ değişimi olarak görünüyor ama yağ değişiminin haricinde araçta yaklaşık 32 noktanın kontrolünü sağlıyoruz. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle klima bakımlarını yapıyoruz. Klimalardaki bakteri oluşumlarının önüne geçiyoruz” diye konuştu.
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